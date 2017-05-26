إسرائيل تعزي مصر في ضحايا المنيا .. وتؤكد: سنهزم الإرهاب إذا اتحدنا
إسرائيل تعزي مصر في ضحايا المنيا .. وتؤكد: سنهزم الإرهاب إذا اتحدنا
04:50 م الجمعة 26 مايو 2017
إسرائيل
كتبت - إيمان محمود
أدان المتحدث الإعلامي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الجمعة في محافظة المنيا.
وقال المتحدث، إن إسرائيل تدين بشدة الحادث الإرهابي، كما ترسل تعازي الشعب الإسرائيلي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأضاف المتحدث، إنه لا فرق بين الإرهاب الذي يضرب مصر والإرهاب الذي يضرب دولاً أخرى"، مؤكدًا أن الإرهاب سيهزم بشكل أسرع إذا اتحدت كل الدول في العمل ضده".
وأطلق مسلحون النيران على حافلات تقل أقباطا، اليوم الجمعة، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلا و15 مصابا.
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