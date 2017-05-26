أخبار عاجلة

الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص -
البترول: «دانة غاز» الإماراتية تستعد لحفر بئر استكشافية جديدة بمنطقة «بلسم» -
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت -
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تدين حادث المنيا -
الذهب يستقر.. وعيار 24 يسجل 725 جنيهًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

حبس الطالب المتهم بإصابة الطفل يوسف بميدان الحصري

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حبس الطالب المتهم بإصابة الطفل يوسف بميدان الحصري

04:53 م الجمعة 26 مايو 2017

حبس الطالب المتهم بإصابة الطفل يوسف بميدان الحصري

حبس الطالب المتهم بإصابة الطفل يوسف بميدان الحصري

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة أكتوبر أول، برئاسة المستشار محمد يسري، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ في اتهامه وصديقيه بإطلاق أعيرة نارية في حفل خطوبته مما أسفر عن إصابة الطفل يوسف العربي، وطالبة بطلقات نارية أثناء توقفهما بميدان الحصري .

ووجهت النيابة تحت إشراف المستشار أحمد الأبريق المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، للمتهم تهمتي الإصابة الخطأ وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدن ترخيص 

وأضاف مسئول مركز الإعلام الأمني، في بيان له، حصل مصراوي على نسخة منه، اليوم الجمعة، أن التحريات من خلال جمع المعلومات أشارت إلى قيام بعض الأشخاص وفى توقيت متزامن للحادث بإطلاق أعيرة نارية أثناء حفل خطوبة أعلى سطح أحد العقارات بدائرة القسم بمنطقة متاخمة لمكان الحادث، خاص بالمدعو/ زياد .م . ف. م سن 22 طالب بكلية التجارة، ومقيم بدائرة مركز طامية – الفيوم.

وتابع البيان، بإستكمال الفحص وإجراء معاينة لمحيط العقار محل الحفل عثر على عدد من أظرف الطلقات الفارغة لبندقية آلية عيار 7,62×39، حيث أمكن التوصل إلى بعض الشهود والذين أكدوا ما جاء بالتحريات حول إقامة الحفل فى توقيت معاصر لتوقيت إصابة المذكورين وقيام بعض الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية إبتهاجاً بحفل الخطوبة.

وأكد البيان، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو "زياد . م "، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات؛ اعترف بقيامة وشخصين آخرين بإطلاق الأعيرة النارية من بنادق آلية كانت بحوزتهم أثناء الحفل المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وتكثيف الجهود لضبط الأخرين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالعرض على النيابة العامة امرت بحبسه وضبط واحضار الاخرين .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حبس الطالب المتهم بإصابة الطفل يوسف بميدان الحصري

    حبس الطالب المتهم بإصابة الطفل يوسف بميدان الحصري

    أخبار
  • رسميًا.. الداخلية تكشف هوية مطلق النيران على ميدان الحصري

    رسميًا.. الداخلية تكشف هوية مطلق النيران على ميدان الحصري

    أخبار
  • مصدر أمني:

    مصدر أمني: "قناص الحصري" شائعة.. ولا صحة لسقوط ضحية جديدة

    أخبار
  • قتل أمه بسبب السجائر:

    قتل أمه بسبب السجائر: "إدتني 10 جنيه أجيب بيها أيه؟"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • محافظ المنيا لـ

    محافظ المنيا لـ"مصراوي": 23 شهيدًا حصيلة الهجوم المسلح على زوار ديرأخبار

  • السفارتان الأمريكية والألمانية حذرتا من هجوم إرهابي قبل يومين من حادث المنيا

    السفارتان الأمريكية والألمانية حذرتا من هجوم إرهابي قبل يومين من حادثأخبار

  • مصدر أمني: العناصر المسلحة استخدمت

    مصدر أمني: العناصر المسلحة استخدمت "سيارتين" لاستهداف أتوبيس الأقباطأخبار

  • تقرير .. لماذا هرب كوليبالي من الأهلي؟

    تقرير .. لماذا هرب كوليبالي من الأهلي؟

  • رسميًا.. الداخلية تكشف هوية مطلق النيران على ميدان الحصري

    رسميًا.. الداخلية تكشف هوية مطلق النيران على ميدان الحصريأخبار

  • أول تصريح من رئيس الأهلي تعليقا على هروب كوليبالي

    أول تصريح من رئيس الأهلي تعليقا على هروب كوليباليرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لقاء حصري - مناقشة لقانون الرياضة الجديد مع م. خالد عبد العزيز - وزير الشباب والرياضة

لقاء حصري - مناقشة لقانون الرياضة الجديد مع م. خالد عبد العزيز - وزير الشباب والرياضة

لقاء حصري: رأي وزير الشباب والرياضة في أداء كوبر

لقاء حصري: رأي وزير الشباب والرياضة في أداء كوبر

لقاء حصري - وزير الشباب والرياضة: رمضان صبحي لعيب "حريف" وبحب أتفرج عليه

لقاء حصري - وزير الشباب والرياضة: رمضان صبحي لعيب "حريف" وبحب أتفرج عليه

لقاء حصري - وزير الشباب والرياضة: تريزيجيه بيعمل كل حاجة في الكورة "زي ما الكتاب بيقول"

لقاء حصري - وزير الشباب والرياضة: تريزيجيه بيعمل كل حاجة في الكورة "زي ما الكتاب بيقول"