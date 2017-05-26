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"الأعلى للإعلام" يهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة في تغطية حادث المنيا

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مصراوي Masrawy

"الأعلى للإعلام" يهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة في تغطية حادث المنيا

04:54 م الجمعة 26 مايو 2017

ارشيفية

كتبت- هاجر حسني:

أدان المجلس الأعلى للإعلام، حادث الهجوم على أتوبيس الأقباط بالمنيا، مهيبًا وسائل الإعلام المختلفة توخي الدقة في متابعة الحادث وعدم التوسع في نشر صور الضحايا احترامًا لأرواح الشهداء ومراعاة لمشاعر أسرهم وإحباطًا لأهداف الجناة في إثارة الرعب بين المواطنين.

وقال المجلس الأعلى في بيان له، اليوم الجمعة، إنه على يقين بأن هذا الحادث المجنون هو نتيجة لفرض سيطرة الجيش والقبائل على الأحداث في سيناء وتمكنهم من محاصرة الإرهاب في العريش والشيخ زويد.

ولفت المجلس على أنه على يقين من قدرة الأجهزة الأمنية على سرعة ضبط الجناة، مهيبًا بالمصريين أن يفطنوا إلى حجم المؤامرة وأن يقفوا صفًا واحدًا في مواجهة الإرهاب.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطًا في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلًا و25 مصابًا وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي سقوط 35 قتيلًا و15 مصابًا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، فيما تم نشر مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

ووجه الرئيس عبدالفتاح ، بتوفير الرعاية الكاملة لأهالي الضحايا والمصابين.

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