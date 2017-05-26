بعد ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بالمجمعات.. التموين: "التكلفة حكمت"
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بالمجمعات
كتبت- عايدة رضوان:
شهدت أسعار اللحوم "السوادنية الطازجة، والبرازيلية المستوردة"، والدواجن المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية ارتفاعًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفعت أسعار اللحوم السودانية الطازجة لـ 80 جنيهًا بدلًا من 75 جنيهًا، فيما ارتفعت اللحوم المستوردة البرازيلية لـ 69 جنيهًا للكيلو بدلًا من 48 جنيهًا بزيادة 21 جنيهًا، وسجلت أسعار الدواجن المجمدة 31 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا بزيادة 6 جنيهات.
وتضمنت قائمة زيادة الأسعار، ارتفاع سعر اللحوم المفرومة طبق زنة 350 جرامًا من 19 جنيهًا إلى 25، وهو ما عقب عليه ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أن الزيادة التي شهدتها أسعار اللحوم والدواجن جاءت نظرًا لنفاد الكميات التي تم توريدها بالأسعار القديمة، قائلًا:"إحنا بنبيع السلع بسعر التكلفة، والشركات لا تحقق أي هامش ربح، فـالتكلفة حكمت علينا".
وأضاف رمضان، في تصرحات لمصراوي، أن "أي سلعة ليها سعرين بتخلق سوق سودا، ما ينفعش كيلو اللحمة المستوردة يتباع في القطاع الخاص بـ 80 جنيه وفي المجمعات الاستهلاكية بـ 48 جنيه، والفرخة في القطاع الخاص بـ40 جنيه وفي المجمعات بـ 25 جنيه".
وتابع المتحدث باسم وزارة التموين: "المواطن كان بيروح المجمع مش بيلاقي الفراخ واللحمة بسبب إنهم بيتهربوا لأصحاب الأنشطة التجارية، فإيه الفايدة من تخفيض السلع وهي مش بتوصل للمواطن، ولا نوفرها بسعر التكلفة والمواطن يلاقيها".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"العليا للحج": قرار زيادة أسعار برامج حج الشركات إيجابي
-
مصدر بالتموين: 2.8 مليون مواطن تقدموا لتحديث بيانات بطاقاتهم حتى الآن
-
برلماني ينتقد تأخر الحكومة في إعداد برنامج "الحماية الاجتماعية للفقراء"
-
الحكومة: 200 شركة مشاركة في "أهلًا رمضان".. و122 فرعا للمعرض بالمحافظات
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
فيديو.. الحضري رفضت خطوبة كهربا من ابنتي.. واللاعب يرد :"مش حجيب فيكرياضة
-
الأنبا أغاثون يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل هجوم المنيا الإرهابيأخبار
-
محافظ المنيا لـ"مصراوي": 23 شهيدًا حصيلة الهجوم المسلح على زوار ديرأخبار
-
بالفيديو والصور.. آثار الهجوم الإرهابي المُسلح على أتوبيس المنياأخبار
-
ننشر أسماء 28 شهيدًا في الهجوم الإرهابي بالمنياأخبار
-
الأهلي: لا يوجد شرط جزائي في عقد كوليباليرياضة