وصول أول حالة من مصابي حادث المنيا إلى معهد ناصر -(صورة)

مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة وهاجر حسني:

أعلنت وزارة الصحة، وصول سيدة من مصابي حادث المنيا الإرهابي، إلى مستشفى معهد ناصر، اليوم الجمعة.

كان مسلحون فتحوا النيران، صباح الجمعة، على 3 حافلات للأقباط من محافظة بني سويف متجهين إلى محافظة المنيا، في رحلة دينية.

وقالت وزارة الصحة، إن الهجوم أسفر عن مقتل 28 شخصًا وإصابة 24 أخرين.

وأشارت الوزارة إلى أن السيدة تعاني من شظايا بالرأس وكسور، ويجري حالياً إجراء الفحوصات اللازمة لها.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 12 مصابًا خرجوا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم العلاج وتماثلهم للشفاء، فيما تم تحويل حالة وهو طفل إلى مستشفى المنيا الجامعي، وتم تحويل 11 حالة إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

