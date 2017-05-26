فيديو| وزير الصحة: تجهيز أجنحة مميزة لعلاج مصابي «هجوم المنيا»

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أعلن وزير الصحة، أحمد عماد الدين، تجهيز أطقم طوارئ للتشخيص، وأجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وأجنحة متميزة، و11 سرير رعاية، و1400 كيس دم موجود، لإسعاف مصابي هجوم المنيا.

وكشف، في لقاء خاص، لقناة "أون لايف"، اليوم الجمعة، أن معهد ناصر سيستقبل 11 حالة، منها واحدة لمصاب بالصدر وأخرى لديه اشتباه بكسر في العمود الفقري، وباقي الإصابات ما بين كسور في الحوض والفخذ والأذرع، مؤكدًا أنه سيتم التدخل الطبي فورًا لإسعافهم.

ولفت إلى أن 13 حالة خرجت من مستشفى مغاغة العام، بعد تحسن حالتهم الصحية، وطفل واحد مصاب تجرى له عملية جراحية في مستشفى المنيا.

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وكان قد استشهد 28 شخصًا وأصيب نحو 26 آخرين في حادث إطلاق نار على أتوبيس وسيارة نصف نقل تقلان أقباطًا، بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا.

