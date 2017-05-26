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بيت العائلة يدين «هجوم المنيا»: الشعب يدعم القيادة في دحر الإرهاب

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بيت العائلة يدين «هجوم المنيا»: الشعب يدعم القيادة في دحر الإرهاب بيت العائلة يدين «هجوم المنيا»: الشعب يدعم القيادة في دحر الإرهاب

التحرير

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أدان بيت العائلة، بأقسى العبارات الحادث الإجرامي الذي وقع في محافظة المنيا اليوم الجمعة، حيث هاجم المسلحون أتوبيسا وسيارة نصف نقل، ليسفر الحادث عن استشهاد 28 شخصًا وإصابة 26 آخرين.

وأكد "بيت العائلة"، في بيان، أن دماء المسيحيين والمسلمين سواء، وأن هؤلاء القتلة بعيدون كل البعد عن تعاليم الأديان، وهذا الحادث يستهدف أمن واستقرار .

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وأوضح أن هذه الأعمال الخسيسة لن تنال من وحدة المصريين ولن تزيدهم إلا تماسكًا وإصرارًا على استئصال جذور عصابات الإرهاب والإجرام، وأن الشعب المصري يدعم جهود القيادة المصرية والقوات المسلحة والشرطة في دحر الإرهاب، متقدمًا بالعزاء لأهالي شهداء الحادث الإجرامي، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

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التحرير

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