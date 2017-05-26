العالم يدين الهجوم على «أتوبيس المنيا»: نقف مع مصر ضد الإرهاب

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​ندد وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، اليوم الجمعة، بالهجوم "الجبان" الذي شنه مسلحون على حافلة تقل أقباطا بمحافظة المنيا، ما أسفر عن استشهاد 28 شخصًا، وإصابة 26 آخرين.

وقال ألفانو: "نقدم التعازي العميقة لأسر الضحايا والشعب المصرى والكنيسة القبطية"، مؤكدًا أن إيطاليا تدين بشدة أي عمل من أعمال العنف وتؤكد من جديد التزامها الحاسم بالمكافحة المشتركة للإرهاب".

وزارة الخارجية الروسية ذكرت في بيان لها "إن هذا الحادث البشع يثبت مرة أخرى الطابع اللا إنساني للإرهابيين الدوليين، الذين يلجأون الآن إلى أي وسيلة لتحقيق أهدافهم الخسيسة المتمثلة في غرس الخوف وانعدام الأمن في قلوب المصريين".

وفي برقية تعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي، قال الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن: "ندين بشدة هذا العمل الجبان، ولكل الأعمال التي تقوم بها العصابات الظلامية من الخوارج والبعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية والأديان السماوية"، مؤكدا وقوف الأردن يدا واحدة مع مصر في الحرب على الإرهاب، الذي يستهدف الإسلام والإنسانية.

كما عبر عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب مصر وشعبها الشقيق كل مكروه.

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من جانبه، أرسل الشيخ صباح الأحمد الجابر آل صباح، أمير الكويت، برقية للرئيس السيسي، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي.

واستنكر الشيخ صباح "هذه الأعمال الإجرامية الشنيعة التي تهدف زعزعة الأمن والاستقرار"، مؤكدا وقوف بلاده بجانب مصر "الشقيقة" في حربها ضد الإرهاب.

كما جدد موقف بلاده الثابت ضد كل أعمال العنف والإرهاب، ووقوفها بجانب المجتمع الدولي في مواجهة التهديدات الإرهابية وتجفيف منابعها.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ندد "بأشد العبارات" بالهجوم الإرهابى، معربا عن "تضامن الجامعة الكامل" مع مصر ضد الإرهاب. كما أكد "ضرورة التعاون المشترك ضد الإرهاب".