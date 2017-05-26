أخبار عاجلة

الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص -
البترول: «دانة غاز» الإماراتية تستعد لحفر بئر استكشافية جديدة بمنطقة «بلسم» -
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت -
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تدين حادث المنيا -
الذهب يستقر.. وعيار 24 يسجل 725 جنيهًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| أسقف مغاغة: منفذو حادث «أتوبيس المنيا» استولوا على ذهب وأموال الضحايا

Google+ Print
فيديو| أسقف مغاغة: منفذو حادث «أتوبيس المنيا» استولوا على ذهب وأموال الضحايا فيديو| أسقف مغاغة: منفذو حادث «أتوبيس المنيا» استولوا على ذهب وأموال الضحايا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب:- معتز عباس ومحمد الزهراوي

كشف الأنبا أغاثون، أسقف مطرانية مغاغة والعدوة، تفاصيل الحادث الإرهابي، الذي استهدف عشرات الأقباط، اليوم الجمعة، الذين كانوا في طريقهم لزيارة دير الأنبا صموئيل المعترف، بمنطقة جبل القلمون بالصحراء الغربية، محافظة المنيا.

قال الأنبا أغاثون، في تصريحات صحفية، أسقف مغاغة والعدوة، إن الهجوم استهدف 3 مركبات، كانت تقل 3 أفواج، بينهم رحلة للأطفال من مركز بني مزار، مضيفا أن المركبة الأولى هي حافلة الركاب "أتوبيس"، وهي من كنيسة قرية نزلة حنا بمركز الفشن، بني سويف، وكانت تقل رحلة تضم عددا من الأسر القبطية.

وذكر أن الفوج الثاني كان يستقل سيارة "ميكروباص"، تتبع إحدى كنائس مطرانية بني مزار في المنيا، وكانت تقل رحلة أطفال، فيما كان الفوج الثالث يستقل سيارة ربع نقل، وهم 16 عاملا قبطيا من العمالة اليومية، يتبعون كنيسة قرية دير الجرنوس، التابعة لمطرانية مغاغة، وكانوا في طريقهم للعمل بالدير.

شاهد أيضا

وأوضح أسقف مغاغة أن بعض الناجين رووا له تفاصيل ما تعرضوا له، قائلين إن مسلحين يستقلون سيارتي دفع رباعي، يرتدون ملابس مدنية وأغلبهم يرتدي أحذية ذات رقبة طويلة "بوت"، استوقفوا حافلة بني سويف بعد 4 كيلومترات من مدخل المدق الرملي، المؤدي للدير.

وأضاف أن المسلحين سألوا الركاب «هل أنتم مسيحيون؟»، ولما ردوا عليهم بالإيجاب، أنزلوا الرجال وقتلوهم بإطلاق النيران، بعد نهب ما يحملونه من هواتف وأموال، وما ترتديه النساء من مشغولات ذهبية، متابعا أن الناجين من الحادث قالوا إنه بعد انصراف الجناة، سمعوا دوي انفجار، وشاهدوا أدخنة من بعيد، قد تدل على تفجير أو حرق إحدى السيارتين الأخريين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مستشار الكنيسة: «بنضرب في ليبيا وسايبين جوه»

بالفيديو.. مستشار الكنيسة: «بنضرب في ليبيا وسايبين جوه»

فيديو| رامز جلال يدخل في نوبة بكاء على الهواء

فيديو| رامز جلال يدخل في نوبة بكاء على الهواء

فيديو| موسى عن «حادث المنيا»: «السيسي رد بقتل 300 إرهابي»

فيديو| موسى عن «حادث المنيا»: «السيسي رد بقتل 300 إرهابي»

بالفيديو- وزير الصحة يُجري عمليتين لسيدة وطفلة من مصابي حادث المنيا

بالفيديو- وزير الصحة يُجري عمليتين لسيدة وطفلة من مصابي حادث المنيا