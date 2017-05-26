سقوط قتلى وجرحى نتيجة اشتباكات مسلحة في طرابلس

طرابلس - (د ب أ):

بدأت صباح اليوم الجمعة، قوات من مدينة مصراته شرقي طرابلس في عملية اسمتها (فخر ليبيا) للسيطرة على معسكرات ما اسمتهم بالانقلابيين والعملاء حيث شهدت العاصمة طرابلس دخول آليات ثقيلة ودبابات إلى داخل المدينة من عدة محاور، وشهد حيا أبو سليم والهضبة أعنف الاشتباكات فيها.

وأعلنت قوة الردع التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، التي تتواجد في حي أبو سليم، عن مقتل خمسة من عناصرها، ولا زالت الاشتباكات مستمرة بغية السيطرة على مقرهم من قبل قوات تتبع عملية فخر ليبيا.

ومن جهة أخرى أعلنت مصادر من الشرطة القضائية في حي الهضبة والذي يقع فيه سجن الهضبة إصابة عدد من عناصره في الاشتباكات الدائرة على أسوار السجن.

وبالتزامن مع هذه الاشتباكات تشهد مناطق أخرى مناوشات وسقوط قذائف من جهة طريق المطار ويملأ الرصاص مباني حي الاكواخ.

وتحدث شهود عيان عن مقتل طفل جراء سقوط قذيفة على منزله وشاب آخر يعمل بمختبر طبي نتيجة رصاص عشوائي.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق حاله الطوارئ في مستشفياتها بينما يعمل الهلال الأحمر على إخراج المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات.

يذكر أن قوات عملية ما يعرف بفخر ليبيا تحسب على حكومة الوفاق غير المعترف بها، والتي تم تعيينها من قبل المؤتمر الوطني السابق والذي انتهت ولايته قبل أن يستلم البرلمان المنتخب وتهدف هذه العملية إلى السيطرة على العاصمة طرابلس.