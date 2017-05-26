أمير الكويت يبعث برقية تعزية للسيسي في ضحايا هجوم المنيا
أمير الكويت يبعث برقية تعزية للسيسي في ضحايا هجوم المنيا
04:27 م الجمعة 26 مايو 2017
أمير الكويت يبعث برقية تعزية للسيسي في ضحايا هجوم
الكويت - (د ب ا)
بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة ، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الارهابي المسلح الذي استهدف حافلة كانت تقل اقباطا في محافظة المنيا بصعيد مصر.
وأكد أمير الكويت استنكار بلاده وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية الشنيعة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، ووقوف دولة الكويت الى جانبها وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذه الأعمال الارهابية الهادفة الى زعزعة أمنها واستقرارها،بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وجدد أمير الكويت موقف بلاده الثابت في رفض الارهاب بكافة اشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه.
كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء برقيتي تعزية إلى الرئيس السيسي بضحايا الهجوم الارهابي .
يذكر أن مسلحين هاجموا حافلة تقل عددا من الاقباط جنوب مصر الويم الجمعة ما hسفر عن مقتل أكثر من 26 شخصا واصابة 25 آخرين.
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