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السيسي يوجه الحكومة برعاية أهالي الضحايا والمصابين في حادث المنيا

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مصراوي Masrawy

يوجه برعاية أهالي الضحايا والمصابين في حادث المنيا

04:39 م الجمعة 26 مايو 2017

السيسي يوجه الحكومة برعاية أهالي الضحايا والمصابين في حادث المنيا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد غايات:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة، بتوفير الرعاية الكاملة لأهالي الضحايا والمصابين في الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم بمحافظة المنيا.

وقال مجلس الوزراء في بيان صحفي، إن الرئيس اتصل هاتفياً بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تداعيات الحادث.

وذكر البيان، أن الرئيس وجه كافة أجهزة الدولة والمسئولين المعنيين بسرعة التعامل مع هذا الحادث الغاشم والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية لأهالي الضحايا والمصابين.

كما وجه الرئيس بتقديم كافة الإجراءات والتسهيلات اللازمة على الوجه الأكمل.

أطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطًا في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلًا و25 مصابًا وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي سقوط 35 قتيلًا و15 مصابًا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، فيما تم نشر مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى انعقاد اجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

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