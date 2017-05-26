البرلمان يُدين حادث المنيا: لن يثني مصر عن محاربة الإرهاب

كتب- أحمد علي:

أدان مجلس النواب، حادث المنيا الإرهابي والذي استهدف 3 حافلات تقل أقباطًا في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلًا و25 مصابًا وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

ولفت المجلس -في بيان صدر اليوم الجمعة - إلى أن "الحادث ارتكبته جماعة ظلامية آثمة في وقت تتأهب فيه مصر والأمة العربية والإسلامية لاستقبال شهر رمضان المبارك، شهر القرآن، والهدى والعبادات، والتقرب إلى الله، دون مراعاة لحرمة هذا الشهر الكريم".

وقال البيان الصادر عن المجلس، إن "هذا الحادث الإجرامي الخطير يهدف إلى النيل من قوة ومتانة النسيج الوطني، ووحدتنا الوطنية، الذي ظهر مدى تشابكها في نسيج قوي متين لاتزيد الأيام خيوطه إلا متانة ولونه إلا نصاعة، والتي تستمد زادها من الديانتين الإسلامية والمسيحية، فكلاهما منزل من لدن حكيم خبير".

وأكد مجلس النواب، أن "هذا الحادث الإرهابي الذي ارتكبته هذه العصبة الضالة المفسدة في الأرض وراح ضحيته العديد من الأطفال الأبرياء الذين لاذنب لهم ولا جريرة، لن يثني مصر بقيادتها وشعبها وقواتها المسلحة، درع الوطن وحماة حياضه، ورجال الشرطة البواسل، سياج الأمن والأمان لكل مواطن على أرضها، عن تطهير أرض مصر من هؤلاء المهلكون للنسل والحرث واقتلاع جذورهم ليظل آذان المآذن يُرفع وأجراس الكنائس تُقرع".

وأغلق الأمن مداخل ومخارج محافظة المنيا، فيما تم نشر مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى انعقاد اجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم نقل المصابين لمستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، بينما نقل بعضهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.