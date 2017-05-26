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السيسي يوجه بتوفير الرعاية لأهالي ضحايا حادث المنيا

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مصراوي Masrawy

يوجه بتوفير الرعاية لأهالي ضحايا حادث المنيا

04:24 م الجمعة 26 مايو 2017

السيسي يوجه بتوفير الرعاية لأهالي ضحايا حادث المنيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتبت - مادي غيث:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التأكد من توفير كافة أوجه الرعاية لأهالي الضحايا جراء حادث استهداف 3 حافلات للأقباط اليوم الجمعة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

كان مسلحون فتحوا النيران، صباح الجمعة، على 3 حافلات للأقباط من محافظة بني سويف متجهين إلى محافظة المنيا، في رحلة دينية.

وقالت وزارة الصحة، إن الهجوم أسفر عن مقتل 28 شخصًا وإصابة 24 أخرين.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

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