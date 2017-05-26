الصحة: ارتفاع ضحايا حادث المنيا إلى 28 قتيلًا وإصابة 24
الصحة: ارتفاع ضحايا حادث المنيا إلى 28 قتيلًا وإصابة 24
04:20 م الجمعة 26 مايو 2017
ضحايا حادث المنيا
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا حادث المنيا الإرهابي إلى 28 قتيلًا و24 مصابًا.
كان مسلحون أطلق النيران، صباح اليوم، على 3 حافلات تقل أقباطًا في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 12 مصابًا خرجوا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم العلاج وتماثلهم للشفاء، فيما تم تحويل حالة وهو طفل إلى مستشفى المنيا الجامعي، وتم تحويل 11 حالة إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.
وأشار "مجاهد" في بيان، إلى أن الحالات التي تم تحويلها إلى معهد ناصر هي حالتين لديهم كسور في عظم الفخذ، وحالة طلق ناري بالفخذ، وحالة كسر في القدم، وحالة كسور في الحوض والزراع، وحالة كسور في الكتف، وحالة كسر في اليد، وحالة طلق ناري بالصدر، وحالة طلق ناري بالفخذ، وحالة اشتباه كسر بالعمود الفقرة وكسر بعظام الفخذين، لافتا إلى أنه من بين تلك الحالات طفلين عمرهما عامين.
وأكد "مجاهد" أنه تم رفع الاستعداد بمستشفيات القاهرة إلى الدرجة القصوى، مشيرا إلى أن وزير الصحة تأكد بنفسه من توافر 1400 كيس دم، و800 كيس بلازما بمستشفى معهد ناصر، 3 أطقم جراحات عظام، وطاقمين لجراحات المخ والأعصاب، وطاقم للاوعية الدموية، بالإضافة إلى الأطقم الأخرى من الجراحة العامة، والتمريض، و11 سرير رعاية بمعهد ناصر، و48 سرير آخر بمستشفيات القاهرة الكبرى تحسبا لأية مستجدات.
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