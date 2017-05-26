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ساويرس عن حادث المنيا: "مش قادر أحب أعدائي ولا عايز أسامح"

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مصراوي Masrawy

ساويرس عن حادث المنيا: "مش قادر أحب أعدائي ولا عايز أسامح"

04:09 م الجمعة 26 مايو 2017

رجل الأعمال نجيب ساويرس

كتبت-نسمة فرج:

أعرب رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن حزنه تجاه الحادث الإرهابي الذي استهداف 3 حافلات نقل أقباط من بني سويف إلى المينا، اليوم الجمعة.

وعلَّق ساويرس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم قائلًا: "سامحني يا رب مش قادر أدي خدي الشمال ومش قادر احب أعدائى ولا عايز أسامح. أنا عايزك تجيب حق الناس دي".

وفتح مسلحون النيران، صباح الجمعة، على أتوبيس يقل أقباطا من محافظة بني سويف متجهين إلى محافظة المنيا، في رحلة دينية.

وقالت وزارة الصحة، إن الهجوم أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة 25 أخرين.

ووجه شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة ضبط الجناة في الحادث الإرهابي، وأمر وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى يضم قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، تنسيقا مع مديرية أمن المنيا لسرعة تحديد هوية مرتكبي الحادث، وضبطهم.

ودفعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بمجموعات من العمليات الخاصة، لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج محافظة المنيا والحدود مع المحافظات المجاورة لمنع تسلل منفذي الحادث الإرهابي.

ساويرس

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