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بكرى يطالب البرلمان بعقد جلسة طارئة غدًا بشأن حادث المنيا

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مصراوي Masrawy

بكرى يطالب البرلمان بعقد جلسة طارئة غدًا بشأن حادث المنيا

04:04 م الجمعة 26 مايو 2017

بكرى يطالب البرلمان بعقد جلسة طارئة غدًا بشأن حادث المنيا

النائب مصطفى بكري

كتب - أحمد علي:

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بطلب للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة عاجلة غدا السبت؛ لمناقشة الحادث الإرهابي الذي وقع بمحافظة المنيا والذي راح ضحيته نحو 26 شهيداً.

وأشار بكرى في بيان اليوم، إلى أن "تلك الجلسة تأتي لبحث آليات المواجهة، وبحضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير شئون مجلس النواب، لاتخاذ قرارات هامة فيما يتعلق بسبل مواجهة ومعرفة وقائع ما جرى والأسباب الحقيقة التي أدت إلى وقوع هذا العمل الإرهابي، وإذاعة الجلسة على الهواء مباشرة، حتى يعرف الرأى العام حقيقة ما تتعرض له البلاد".

أطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطًا في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلًا و25 مصابًا وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي سقوط 35 قتيلًا و15 مصابًا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، فيما تم نشر مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

وعلى صعيد متصل، دعا الرئيس عبد الفتاح ، إلى انعقاد اجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم نقل المصابين لمستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، بينما نقل بعضهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

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