ننشر أول صور لنعوش شهداء حادث أتوبيس المنيا
ننشر أول صور لنعوش شهداء حادث أتوبيس المنيا
03:59 م الجمعة 26 مايو 2017
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بالفيديو والصور.. آثار الهجوم الإرهابي المُسلح على أتوبيس المنيا
المنيا ــ ريمون الراوي:
حصل "مصراوي" على أول صور لتجهيز نعوش بعض الشهداء، في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف أقباطًا من زوار دير "الأنبا صموئيل المعترف" بصحراء المنيا.
وتظهر الصور تجهيز نعوش الشهداء، الذين استقبلتهم مستشفى مطاي، بينما تجري تجهيز نعوش باقي الضحايا في 3 مستشفيات حكومية أخرى هي: مستشفيات مغاغة، العدوة، وبني مزار.
كانت 3 مركبات "حافلتان وسيارة ربع نقل"، تعرضت لهجوم من قبل مسلحين استوقفوا السيارات الثلاث، واستهدفوا ركابها بنيران أسلحة آلية، بعد التأكد من كونهم أقباطًا، حسب رواية أسقف مغاغة، نقلاً عن ناجين.
وخلف الحادث 28 شهيدًا وما يزيد عن 25 مصابًا حتى الآن.
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