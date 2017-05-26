صور│أهالي ضحايا أتوبيس المنيا يقطعون شريط السكة الحديد

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أقدم أهالي الضحايا في حادث استهداف أتوبيس يقل أقباطًا كانوا في طريقهم لدير الأنبا صموئيل، على قطع شريط السكة الحديد، ما تسبب في توقف حركة القطارات المتجهة جنوبًا وشمالًا بمحافظة المنيا.

ونظّم الأهالي مظاهرة للتنديد بالأعمال الإرهابية، مما دفع الأجهزة الأمنية للتدخل في محاولة لفض التجمعات وإعادة تسيرر حركة القطارات.

وكان مجهولون يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعي أطلقوا النيران بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عددًا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوة، أسفر عن مقتل 26 مواطنًا وإصابة 27 آخرين.