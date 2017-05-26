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فيديو| مفتي الجمهورية: الحيوانات أشرف من منفذي هجوم المنيا

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فيديو| مفتي الجمهورية: الحيوانات أشرف من منفذي هجوم المنيا فيديو| مفتي الجمهورية: الحيوانات أشرف من منفذي هجوم المنيا

التحرير

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قدم مفتي الجمهورية، شوقي علام، أحر التعازي لأسر شهداء وضحايا هجوم المنيا الإرهابي، داعيًا الله أن يتغمد أرواحهم برحمته.

قال علام، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: "هؤلاء الإرهابيون خونة ومجرمون، فسقة، فاجرون.. هم مثل الحيوانات بل الحيوانات أشرف منهم"، مؤكدًا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خصمهم يوم القيامة.

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أضاف علام، أن هذا الإرهاب لن يضرب وحدة الوطن ولن ينال من عزيمة الشعب، موجهًا رسالة للإرهابيين: "هذه الجرائم تجعلنا على قلب رجل واحد ولن تثنينا عن استمرار وحدتنا، هذا الوطن لن يتفتت ولن يتفرق".

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التحرير

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