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وزير الأوقاف عن هجوم المنيا: طفح الكيل.. ونهاية «داعش» على أيدينا

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وزير الأوقاف عن هجوم المنيا: طفح الكيل.. ونهاية «داعش» على أيدينا وزير الأوقاف عن هجوم المنيا: طفح الكيل.. ونهاية «داعش» على أيدينا

التحرير

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طالب وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، بسرعة تطبيق القصاص العادل والعاجل على الإرهابيين، واصفًا إياهم بـ"الخونة والعملاء"، كذلك اصطفاف المجتمع الدولي لمحاسبة الدول التي ترعى الإرهاب وتموله.

وأضاف "جمعة" في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن والعالم يخوضون حربًا ضد الإرهاب بكل ما تعنيه الكلمة، مؤكدًا أن نهاية "داعش" ستكون على يد المصريين.

وتابع: "لقد طفح الكيل ونفد الصبر، وقت الحساب قريب وقادم، ويجب اتخاذ عقوبات رادعة تجاه كل من يمس بالوحدة الوطنية، أو يعتنق فكرة متشددة، ولا ينبغي ترك القنابل حتى تنفجر في وجهنا جميعًا".

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كان قد استشهد 26 شخصًا وأصيب نحو 27 آخرين في حادث إطلاق نار على أتوبيس يقل أقباطًا، بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا. 

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التحرير

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