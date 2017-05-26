محافظ المنيا يزور مصابي حادث «أتوبيس الأقباط»

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شكل عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، لجنة طوارئ برئاسة السكرتير العام؛ لمتابعة تطورات حادث الهجوم على أتوبيس رحلات بالطريق الصحراوي الغربي بمركز العدوة.

وحرص "البديوي" على زيارة مصابي الحادث بمستشفى مغاغة العام، ووجه بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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وأعلنت وزارة الداخلية -في بيان لها- أن مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعي أطلقوا أعيرة نارية بشكل عشوائي تجاه الأتوبيس بأحد الطرق الفرعية الصحراوية خلال توجهه إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا، وإصابة 27 آخرين.