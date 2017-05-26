عمرو خالد: حادث المنيا عمل إجرامي جبان

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أدان الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم وأودى بحياة أكثر من 30 قبطيًا في هجوم على أتوبيس بالمنيا، واصفًا إياه بـ"العمل الإجرامي الجبان".

قال خالد في رد فعله على الحادث: "نبرأ إلى الله من سفك هذه الدماء البريئة التي حرم الله إراقتها، وشهدنا اليوم إراقتها في المنيا.. والإسلام والإنسانية وكل الشرائع بريئة من هذا العمل الإجرامي الجبان".

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وأضاف: "دماء إخوتنا وأطفالنا المسيحيين هي كأرواح المسلمين سواء بسواء.. قطرة بقطرة. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام".

وتابع متسائلاً: "دعوني أطرح سؤالاً ملحًّا: كيف سنتعاون نحن المصريين على ألا يتكرر مثل هذا الحادث الإجرامي؟".