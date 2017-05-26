الأردن يدين حادث المنيا ويقدم العزاء لمصر

القاهرة - (مصراوي)

أدان الأردن بشدة الهجوم الإرهابي على أقباط المنيا، حيث وصفته الحكومة الأردنية الحادث بـ"المروع والوحشي".

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن الأردن يدين بأشد العبارات هذا الهجوم الوحشي اللاإنساني الذي يكشف من جديد الاساليب الدنيئة التي يلجأ اليها الإرهابيون الخوراج بترويع الآمنين ومحاولة اخفاء جرائمهم وافعالهم الجبانة خلف دوافع دينية ومحاولة لبث الفرقة والفتنة في صفوف المصريين.

وأكد على الثقة بأن مصر قيادة وشعبًا ستقف مثلما كانت على الدوام في وجه الإرهاب ومحاولات الإرهابيين زعزعة أمنها واستقرارها .

وأعرب المومني عن الوقوف إلى جانب مصر في هذه الظروف العصيبة وفي كل الظروف، ويجدد دعوته لتكاتف الجهود من اجل القضاء على الارهاب وتجفيف هذه الظاهرة المؤرقة والمقلقة للإنسانية جمعاء.

وقدم المومني العزاء باسم الحكومة للحكومة المصرية ولأهالي الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط أكثر من 26 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلا و15 مصابا.