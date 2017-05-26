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روسيا تدين الهجوم "الشنيع" على أتوبيس أقباط المنيا

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مصراوي Masrawy

روسيا تدين الهجوم "الشنيع" على أتوبيس أقباط المنيا

03:38 م الجمعة 26 مايو 2017

وزارة الخارجية الروسية

القاهرة - (مصراوي):

أدانت روسيا الحادث الإرهابي في محافظة المنيا، ووصفت الهجوم على حافلة أقباط ومقتل أكثر من 26 شخصًا بـ"الشنيع" ودعت مواطنيها هناك إلى توخي الحذر.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "يظهر مرة أخرى هذا الحادث الشنيع الطبيعة اللإنسانية للإرهابيين الدوليين، الذين لم يستنكفوا أي وسائل لتحقيق أهدافهم الدنيئة المتمثلة بزرع الذعر وانعدام الأمن في قلوب المصريين ونشر الكراهية بين الأديان".

وأضاف البيان "الخارجية الروسية تدعو المواطنين الروس في إلى توخي الحذر والابتعاد عن أماكن تجمع الناس".

وأكد البيان على موقف موسكو المبدئي المتمثل برفض وإدانة جميع أعمال الإرهاب بغض النظر عن الدوافع، مشيرا إلى تضامن روسيا مع قيادة وشعب مصر في محاربة الإرهاب والتطرف.

وأعرب بيان الخارجية عن خالص تعازي موسكو لأسر القتلى وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

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