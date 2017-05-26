النيابة تعاين حريق سوق إمبابة.. والتحقيقات: الإشغالات أعاقت وصول سيارات الإطفاء

كتب -صابر المحلاوي:

انتقل فريق من نيابة حوادث شمال الجيزة، بإشراف المحامي العام الأول، المستشار محمد عبد السلام، لمعاينة حريق اندلع في سوق إمبابة القديم، حيث التهمت النيران عدد من المحال التجارية، والبضائع الخاصة بالباعة.

وانتدبت النيابة رجال المعمل الجنائي، لإعداد تقرير فني حول أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الإشغالات تسببت في تعذر وصول سيارات الإطفاء لموقع الحريق، بشكل سريع، وهو ما أدى إلى امتداد النيران للمحال وعربات الفاكهة والخضراوات الخاصة بالباعة، وتصاعدت الأدخنة وغطت سماء المنطقة.

حيث أسفر الحريق عن تفحم عددا من المحال التجارية والبضائع الخاصة بالباعة الجائلين في الشارع، وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، نتيجة الدخان الكثيف.

وكشفت المعاينة الأولية، أن ماسًا كهربائيًا بإحدى التوصيلات الكهربائية بمنطقة المحلات وراء نشوب الحريق.

وتسبب الحريق في تفحم محتويات نحو 40 محلا تجاريا، وامتداد النيران إلى عقارين بمحيط موقع الحريق، ونقطة المنيرة الشرقية.

وانتقل اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة إلى موقع الحريق، ووجه بحصر الخسائر التي تقدر بملايين الجنيهات، ورفع آثار الحريق بواسطة معدات الحي.