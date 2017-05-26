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"مصراوي" ينشر أسماء مصابي انفجار مصنع حلويات دسوق

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مصراوي Masrawy

"مصراوي" ينشر أسماء مصابي انفجار مصنع حلويات دسوق

03:45 م الجمعة 26 مايو 2017

انفجار مصنع حلويات دسوق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت إدارة مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، أسماء المصابين الـ10، في حادث انفجار اسطوانة غاز بمصنع حلويات، بمنطقة حي المنشية بدائرة قسم شرطة بندر دسوق.

والمصابين هم: "محمد أحمد الأبيض"، و"حمادة محمد الأبيض"، و"عمرو محمد الأبيض"، و"إبراهيم نصر المسيري"، و"عصام محمد الملاح"، و"محمد ناجي قنديل"، و"محمد لطفي ماضي"، و"مجدي ناجي قنديل"، و"صلاح السعيد قنديل"، و"أحمد إبراهيم فاروق".

كان اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من العميد هشام مطر، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، بوصول إشارة من شرطة النجدة، بانفجار اسطوانة غاز بمصنع حلويات، إثر تسرب الغاز منها، بمنطقة حي المنشية، دائرة القسم، ووجود مصابين.

انتقل الرائد رامي شرف الدين رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، والنقيب فؤاد الفقي معاون مباحث القسم، وقوة من الحماية المدنية، وسيارة تابعة لها وسيارات من الإسعاف.

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