أخبار عاجلة

الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص -
البترول: «دانة غاز» الإماراتية تستعد لحفر بئر استكشافية جديدة بمنطقة «بلسم» -
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت -
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تدين حادث المنيا -
الذهب يستقر.. وعيار 24 يسجل 725 جنيهًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد: الهجوم الإرهابي بالمنيا فعل خسيس من "أعداء الحياة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد: الهجوم الإرهابي بالمنيا فعل خسيس من "أعداء الحياة"

03:43 م الجمعة 26 مايو 2017

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أدان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، الحادث الإرهابي الآثم الذي استهدف 3 مركبات تقل أقباطًا كانت في طريقها لدير الأنبا صموئيل بالمنيا.

ونعى "الزملوط" ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث، قائلًا: "هذا الحادث ما هو إلا نوع من الأفعال الخسيسة والدنيئة التي يمارسها أعداء الحياة، والتي لن تزيد إلا تصميمًا على مواصلة استئصال الإرهاب من جذوره".

وأكد "الزملوط" وقوف الشعب المصري خلف قيادته السياسية والقوات المسلحة والشرطة صفًا واحدًا للقضاء على الإرهاب الأسود، الذي يحاول أن يزعزع استقرار الوطن ويعوق عملية التنمية والبناء.

وقال "الزملوط" إن القيادة السياسية للبلاد لديها تصميم قاطع بتعقب وملاحقة ومحاكمة كل من ساعد بأي شكل في التحريض أو التسهيل أو المشاركة والتنفيذ في هذا الأعمال الإرهابية الآثمة التي تتعرض لها البلاد.

وأشار "الزملوط" إلى أن الحوادث الإرهابية لن تنال من قوة ونسيج الوطن المصري، داعيًا الجميع للتكاتف والتلاحم والوقوف صفًّا واحدًا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة في حربها الشرسة ضد الإرهاب لدحر البؤر السرطانية التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد.

ووصف المحافظ، الحادث الإرهابي بأنه "عمل جبان وخسيس يستهدف الوقيعة بين نسيجي الأمة وبعيد تمامًا عن القيم الأخلاقية السمحة"، مشيرًا إلى أن الدولة لن تسمح بوجود هؤلاء المجرمين، وستعمل جاهدة على دحرهم ليعيش أبناء الوطن الواحد في سلام وأمن اجتماعي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ننشر أول صور لنعوش شهداء حادث أتوبيس المنيا

    ننشر أول صور لنعوش شهداء حادث أتوبيس المنيا

    أخبار
  • بالفيديو والصور.. آثار الهجوم الإرهابي المُسلح على أتوبيس المنيا

    والصور.. آثار الهجوم الإرهابي المُسلح على أتوبيس المنيا

    أخبار
  • ننشر أسماء 28 شهيدًا في الهجوم الإرهابي بالمنيا

    ننشر أسماء 28 شهيدًا في الهجوم الإرهابي بالمنيا

    أخبار

  • "مطرانية العدوة" تناشد أقارب الضحايا التوجه لمستشفى مغاغة للتعرف على

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • السفارتان الأمريكية والألمانية حذرتا من هجوم إرهابي قبل يومين من حادث المنيا

    السفارتان الأمريكية والألمانية حذرتا من هجوم إرهابي قبل يومين من حادثأخبار

  • تقرير .. لماذا هرب كوليبالي من الأهلي؟

    تقرير .. لماذا هرب كوليبالي من الأهلي؟

  • كوليبالي لسيد عبد الحفيظ: سافرت إلى لندن وسأخبرك الأسباب لاحقًا

    كوليبالي لسيد عبد الحفيظ: سافرت إلى لندن وسأخبرك الأسباب لاحقًارياضة

  • الصحة: مقتل 25 وإصابة 23 أخرين في حادث الاعتداء على

    الصحة: مقتل 25 وإصابة 23 أخرين في حادث الاعتداء على "أتوبيس المنيا"أخبار

  • البنوك تتوقف عن استبدال العملات الأجنبية بعد مواعيدها الرسمية في رمضان

    البنوك تتوقف عن استبدال العملات الأجنبية بعد مواعيدها الرسمية في رمضانأخبار

  • مصدر أمني: العناصر المسلحة استخدمت

    مصدر أمني: العناصر المسلحة استخدمت "سيارتين" لاستهداف أتوبيس الأقباطأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصراوي × الجيم الحلقة ١

مصراوي × الجيم الحلقة ١

الأخبار - يد الإرهارب تختال أرواح مصريين ابرياء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك

الأخبار - يد الإرهارب تختال أرواح مصريين ابرياء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك

8 الصبح - حوار مع أ/سامح عيد حول إستراتيجية الحركات المتطرفة التى تغذي الإرهاب فى مصر

8 الصبح - حوار مع أ/سامح عيد حول إستراتيجية الحركات المتطرفة التى تغذي الإرهاب فى مصر

الرئيس الصيني يؤكد دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب

الرئيس الصيني يؤكد دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب