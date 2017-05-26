محافظ الوادي الجديد: الهجوم الإرهابي بالمنيا فعل خسيس من "أعداء الحياة"

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أدان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، الحادث الإرهابي الآثم الذي استهدف 3 مركبات تقل أقباطًا كانت في طريقها لدير الأنبا صموئيل بالمنيا.

ونعى "الزملوط" ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث، قائلًا: "هذا الحادث ما هو إلا نوع من الأفعال الخسيسة والدنيئة التي يمارسها أعداء الحياة، والتي لن تزيد مصر إلا تصميمًا على مواصلة استئصال الإرهاب من جذوره".

وأكد "الزملوط" وقوف الشعب المصري خلف قيادته السياسية والقوات المسلحة والشرطة صفًا واحدًا للقضاء على الإرهاب الأسود، الذي يحاول أن يزعزع استقرار الوطن ويعوق عملية التنمية والبناء.

وقال "الزملوط" إن القيادة السياسية للبلاد لديها تصميم قاطع بتعقب وملاحقة ومحاكمة كل من ساعد بأي شكل في التحريض أو التسهيل أو المشاركة والتنفيذ في هذا الأعمال الإرهابية الآثمة التي تتعرض لها البلاد.

وأشار "الزملوط" إلى أن الحوادث الإرهابية لن تنال من قوة ونسيج الوطن المصري، داعيًا الجميع للتكاتف والتلاحم والوقوف صفًّا واحدًا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة في حربها الشرسة ضد الإرهاب لدحر البؤر السرطانية التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد.

ووصف المحافظ، الحادث الإرهابي بأنه "عمل جبان وخسيس يستهدف الوقيعة بين نسيجي الأمة وبعيد تمامًا عن القيم الأخلاقية السمحة"، مشيرًا إلى أن الدولة لن تسمح بوجود هؤلاء المجرمين، وستعمل جاهدة على دحرهم ليعيش أبناء الوطن الواحد في سلام وأمن اجتماعي.