نافس «الهضبة» وهذه آخر كلماته قبل وفاته.. ما لا تعرفه عن شهاب حسني

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حالة من الحزن سادت في الوسط الفني لوفاة أحد أهم مطربي التسعينيات الفنان شهاب حسني، الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 53 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

في وسط ذلك لم يعرف الكثيرون عنه الكثير، ونرصد أبرز المعلومات عنه خلال التقرير التالى..

1- ولد شهاب حسني في دولة الإمارات العربية عام 1965، لأبوين مصريين مقيمين بالخليج.

2- بدأ مشواره الفني في التسعينيات لينجح في إثبات وجوده بين نجوم تلك الحقبة حتى أصبح أحد نجومها، وأولى تلك الأغاني كانت باسم "نادم" وحققت نجاحًا كبيرًا، ثم توالت بعدها الأعمال الناجحة منها ألبوم "بحبك وبس" والذى تصدر المبيعات حينها متفوقًا على العديد من نجوم تلك المرحلة.

3- بمجرد طرح ألبوم "هان عليك" 1996 والذي تضمن أغنية "وداع"، حقق نجاحًا غير مسبوق ونافس في ذلك الوقت ألبوم المطرب عمرو دياب "نور العين".

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4- آخر ظهور تليفزيوني له كان مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، وبدأ حديثه قائلًا: "قصرت في حق نفسي والإعلام لم يعطني حقي، فرغم أنني قدمت أعمالًا غنائية كثيرة ناجحة، إلا أنها نسيت عندما سافرت واختفيت لفترة".



5- قدم خلال مسيرته 65 أغنية ضمن 8 ألبومات، وهي "بحب وبس" و"الحب جميل" و"نادم" و"هان عليك" و"جميلة" و"ولا ضحكة مونساني" و"جايلك على البيت" و"هو اللي بحبه".

6- على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه إلا أنه اختفى عن الوسط الفني في بداية الألفينات، وعاد من جديد إلى الساحة الفنية عام 2013 عندما قدم دويتو غنائي مع المطربة سحر سالم بعنوان "يا حوا".