زيدان يكشف كواليس قرار إراحة رونالدو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تحدث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن القرار الذي اتخذه بشأن إراحة النجم البرتغالي في الكثير من المباريات هذا الموسم حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح زيدان، أن ذلك القرار اتخذه بالمناقشة مع رونالدو، حيث أخبره بأنهما أذكياء وينبغي عليه تقليل عدد المباريات التي يخوضها ليس لأن حالته البدنية لا تسمح، ولكن للوصول بأفضل حالة بدنية لنهاية الموسم.

وأشار زيدان إلى إخبار رونالدو بأنه يرغب في خوض جميع المباريات ولذلك يجب تحضيره جيدا لهذا الأمر، ومع ذلك لعب الكثير من المباريات أيضا هذا الموسم ولكن مع إراحته في بعض المباريات وهو ما ساهم في وصوله إلى تلك الحالة الفنية العالية في نهاية الموسم.

وأضاف زيدان أن رونالدو خاض ما بين 60 إلى 70 مباراة في السنوات الماضية، ولكن تأتي في مسيرة اللاعب مرحلة يبنغي أن يتعامل معها بقدر أكبر من الحكمة.

شاهد أيضا

وأكد المدرب الفرنسي أن رونالدو لم يعد بحاجة إلى التقييم فهو لاعب قادر على صنع كل شيء في الملعب وخاصة تسجيل الأهداف، وكيف لا وهو سجل بالفعل 400 هدف مع الريال في جميع المسابقات وهو رقم لا يصدق ولكن معه كل شيء ممكن.

وأعرب زيدان عن تطلعه لنهائي دوري أبطال أوروبا الثاني له في غضون 16 شهرا فقط، حيث أعرب عن سعادته الكبيرة بالحصول على تلك الفرصة خاصة أن الأمر ليس سهلا على الإطلاق، ولكن كرة القدم هي شغفه الكبير وعمل لثلاث أو أربع سنوات تحضيرا لكي يصبح مدربا ويحقق تلك الإنجازات.

وأضاف زيدان بأنه يعيش ذلك الشغف يوما بيوم، ويمتلك طاقما فنيا بجانبه على أعلى مستوى قادر على تحقيق الإنجازات بفضل اللاعبين المميزين المتواجدين في الفريق.

وعن خصمه في المباراة النهائية، قال زيدان أن مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري يستحق كل شيء وأثبت بالفعل أنه ضمن أفضل المدربين في العالم وذلك بفضل العمل الكبير الذي قدمه من أجل تطوير مستوى اليوفي.