​محافظ الجيزة: تشكيل لجنة لحصر خسائر حريق سوق إمبابة -صور

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كتبت- ندى الخولي:

تصوير- محمود أبو ديبة:

أكد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، الجمعة، أنه تم السيطرة على الحريق الذى شب صباح اليوم بسوق المنيرة الشرقية بمنطقة إمبابة.

وقال الدالي، إن 37 سيارة مطافئ تم الدفع بها للسيطرة على الحريق، كما تم قطع المرافق من غاز وكهرباء، مؤكدًا أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح، بل أسفر عن إصابة البعض بكدمات وجروح قطعية وحالات اختناق.

ووجه المحافظ بسرعة تشكيل لجنة عاجلة، لحصر كافة الاشغالات والمحلات وأنشطتها لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، منعًا لتكرار تلك الحوادث وتيسير الحركة المرورية.

وأضاف المحافظ خلال تفقده موقع الحريق، ومعه اللواء علاء الهراس، نائب المحافظ، وعبدالرحمن الشهاوي، السكرتير المساعد، ومنير أنور، رئيس حي شمال الجيزة، أن شارع محمد حجازي وشارع علي عبد العال، اللذان وقع بهما الحريق بهما العديد من الباعة الجائلين والمخازن والمحلات التجارية، مما أدي إلى كثرة التلفيات وصعوبة دخول سيارات المطافئ.

وأشار الدالي إلى أن الفحص المبدئي يشير إلى تضرر 4 وحدات سكنية و45 "باكية" و5 محلات تجارية.

وأكد مجدي حسين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، أنه تم تشكيل لجنة من المديرية وحي شمال الجيزة لحصر الخسائر والتلفيات التي أصابت المحلات التجارية والمخازن بالسوق.