"صحة الفيوم": 13 سيارة للمساعدة في نقل مصابي حادث المنيا

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الفيوم – حسين فتحى:

أرسلت مديرية الصحة بالفيوم، اليوم الجمعة، 13 سيارة إسعاف مجهزة، برئاسة الدكتور سامح محمد، مدير مرفق إسعاف الفيوم لنقل مصابي حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا، إلى مستشفيات بني سويف والقاهرة.

صرح بذلك الدكتور شريف صبحي مدير الطوارئ بمديرية الصحة بالفيوم.

وأضاف الدكتور صبحي أن مستشفيات الفيوم، جاهزة لاستقبال أي إصابات تأتي للمحافظة.

كانت 3 مركبات تقل مواطنين أقباطًا من محافظتي بني سويف والمنيا، قد تعرضت، صباح اليوم الجمعة، لهجوم إرهابي مسلح، على طريق دير "الأنبا صموئيل المعترف"، أقصى شمال غرب محافظة المنيا.

