أخبار عاجلة

الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص -
البترول: «دانة غاز» الإماراتية تستعد لحفر بئر استكشافية جديدة بمنطقة «بلسم» -
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت -
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تدين حادث المنيا -
الذهب يستقر.. وعيار 24 يسجل 725 جنيهًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"صحة الفيوم": 13 سيارة للمساعدة في نقل مصابي حادث المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"صحة الفيوم": 13 سيارة للمساعدة في نقل مصابي حادث المنيا

03:37 م الجمعة 26 مايو 2017

الفيوم – حسين فتحى:
أرسلت مديرية الصحة بالفيوم، اليوم الجمعة، 13 سيارة إسعاف مجهزة، برئاسة الدكتور سامح محمد، مدير مرفق إسعاف الفيوم لنقل مصابي حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا، إلى مستشفيات بني سويف والقاهرة.

صرح بذلك الدكتور شريف صبحي مدير الطوارئ بمديرية الصحة بالفيوم.
وأضاف الدكتور صبحي أن مستشفيات الفيوم، جاهزة لاستقبال أي إصابات تأتي للمحافظة.

كانت 3 مركبات تقل مواطنين أقباطًا من محافظتي بني سويف والمنيا، قد تعرضت، صباح اليوم الجمعة، لهجوم إرهابي مسلح، على طريق دير "الأنبا صموئيل المعترف"، أقصى شمال غرب محافظة المنيا.

2

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصراوي × الجيم الحلقة ١

مصراوي × الجيم الحلقة ١

صدور 34 قرارًا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المُعمرة

صدور 34 قرارًا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المُعمرة

وزيرة التخطيط: الروح الوطنية تزداد توهجًا عندما تواجه أزمة تُهدد وحدتها

وزيرة التخطيط: الروح الوطنية تزداد توهجًا عندما تواجه أزمة تُهدد وحدتها

بالصور- محافظ القاهرة يتفقد معرض السلع التموينية بالمرج

بالصور- محافظ القاهرة يتفقد معرض السلع التموينية بالمرج