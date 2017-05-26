"أوقاف جنوب سيناء" تدين الحادث الإرهابي بالمنيا

جنوب سيناء - أحمد السيد:

أدانت مديرية أوقاف جنوب سيناء، الحادث الإرهابي الذي استهدف مركبات تقل أقباطًا في المنيا، صباح اليوم الجمعة، ناعية باسم جميع العاملين ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث.

وتقدم الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، بخالص تعازيه لأسر ضحايا "الغدر الإرهابي"، داعيًا الله عز وجل، أن يشفى جميع المصابين.

وأكد "الراوي"، أن مثل تلك الأعمال الإجرامية الخسيسة والتى يحاول فيها الإرهابيين إفساد فرحة المصريين بقدوم شهر رمضان الكريم، والذى يشهد دائمًا تلاحمًا بين المسلمين والأقباط، لن تنال من وحدة وقوة النسيج الوطني المصري.

وشدد "الراوي" على أن هذا الحادث الأليم لن يزيد مصر إلا تصميمًا على مواصلة استئصال الإرهاب من جذوره، ووقوف الشعب المصري خلف قيادته السياسية صفًا واحدًا، للقضاء على "الإرهاب الأسود"، الذي يحاول أن يزعزع استقرار الوطن ويعوق عملية التنمية والبناء.

وأشار "الراوي" أن جميع الأديان ترفض العنف وأن مصر تعمل على مواجهة الإرهاب.

كانت 3 مركبات تقل مواطنين أقباطًا من محافظتي بني سويف والمنيا، قد تعرضت لهجوم إرهابي مسلح، على طريق دير "الأنبا صموئيل المعترف"، أقصى شمال غرب محافظة المنيا.