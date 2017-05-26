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ننشر أسماء 28 شهيدًا في الهجوم الإرهابي بالمنيا

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مصراوي Masrawy

ننشر أسماء 28 شهيدًا في الهجوم الإرهابي بالمنيا

03:22 م الجمعة 26 مايو 2017

المنيا ــ ريمون الراوي:

حصل "مصراوي" علي بيان رسمي بأعداد الحصيلة الأولية لشهداء الهجوم الإرهابي، على طريق دير "الأنبا صموئيل المعترف" بصحراء المنيا، صباح اليوم الجمعة.

ورصد البيان أسماء 28 شهيدًا، تم تأكيد وفاتهم حتى الآن، بينما يخضع حوالي 30 مصابًا للعلاج بمستشفيي العدوة المركزي ومغاغة العام.

كانت 3 مركبات تقل مواطنين أقباطًا من محافظتي بني سويف والمنيا، قد تعرضت لهجوم إرهابي مسلح، على طريق دير "الأنبا صموئيل المعترف"، أقصى شمال غرب محافظة المنيا.

أسماء 28 شهيدًا في الهجوم الإرهابي (1)أسماء 28 شهيدًا في الهجوم الإرهابي (2)

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مصراوي Masrawy

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