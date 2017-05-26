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بالصور.. افتتاح المرحلة الأولى من كوبري مصطفى كامل بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح المرحلة الأولى من كوبري مصطفى كامل بالإسكندرية

03:14 م الجمعة 26 مايو 2017

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الإسكندرية - محمد عامر:
افتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من كوبري مصطفى كامل، وذلك تخفيفًا على المواطن السكندري من أعباء الزحام المروري قبل بدء رمضان وموسم الصيف.

ويشتمل الكوبري على ٤ حارات لكل اتجاه بطول 800 متر، لتقليل الأثر السلبي لأية إنشاءات سياحية في منطقة ما بين سيدي جابر وشارع المعسكر الروماني، ويتضمن منطقة انتظار سيارات تستوعب حوالي ١٧٠٠ سيارة.

وأكد المحافظ ضرورة البدء في المرحلة الثانية من المشروع والانتهاء منها بأسرع وقت ممكن، مشيدًا بالالتزام بتاريخ تسليم المرحلة الأولى من الكوبري للتسهيل على المواطنين ورفع العبء الواقع عن كاهلهم قبل حلول موسم الصيف.

شارك في افتتاح الكوبري، اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، والدكتورة سعاد الخولي، نائب المحافظة، وممثلو المنطقة الشمالية العسكرية، وعدد من نواب البرلمان.

يذكر أن مشروع كوبري مصطفى كامل استغرق العمل به 6 أشهر، وتسبب في اختناق مروري غير مسبوق بكورنيش الإسكندرية، وذلك ضمن ما يعرف بمشروع "سيتي سكوير"، الذي يتضمن إنشاء مناطق سياحية وفندق تابع للقوات المسلحة.

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