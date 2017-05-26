محافظ الشرقية: حادث المنيا يستهدف الوقيعة بين نسيجي الأمة

الشرقية – فاطمة الديب:

أدان اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، حادث استهداف مجهولين لحافلات تقل عددًا من الأقباط بمحافظة المنيا، والذي راح ضحيته أكثر من 20 شخصًا وأصيب آخرون.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الحوادث الإرهابية لن تنال من قوة ونسيج الوطن المصري، داعيًا الجميع للتكاتف والتلاحم والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المدنية والدولة في حربها الشرسة ضد الإرهاب.

ووصف المحافظ، الحادث الإرهابي بأنه عمل جبان وخسيس يستهدف الوقيعة بين نسيجي الأمة، مشيرًا إلى أنه بعيد تمامًا عن القيم الأخلاقية السمحة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بوجود هؤلاء المجرمين، وستعمل جاهدة على دحرهم ليعيش أبناء الوطن الواحد في سلام وأمن اجتماعي.

كان أتوبيس وعدد من السيارات تقل مواطنين أقباطًا من محافظتي بني سويف والمنيا، قد تعرضت لاعتداء، صباح اليوم الجمعة، من قِبل مسلحين مجهولين، على طريق دير "الأنبا صموئيل المعترف"، أقصى شمال غرب محافظة المنيا.