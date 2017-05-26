رئيس الوزراء يؤكد للبابا تواضروس سرعة ضبط الجناة بحادث المنيا

كتب- محمد غايات:

أجرى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بالبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، لتقديم خالص التعازي في ضحايا حادث المنيا الإرهابي، معربًا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد رئيس الوزراء، للبابا العمل على سرعة كشف ملابسات الحادث، وتعقب الجناة لينالوا الجزاء الرادع، مشددًا على إصرار الدولة بكافة أجهزتها التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية، وأن تلك المحاولات الخسيسة التي تستهدف المواطنين لن تنال من وحدة ونسيج الشعب المصري، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

أطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطًا في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلًا و25 مصابًا وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي سقوط 35 قتيلًا و15 مصابًا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، فيما تم نشر مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى انعقاد اجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم نقل المصابين لمستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، بينما نقل بعضهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.