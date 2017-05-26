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وزير الصحة يتفقد تجهيزات معهد ناصر لاستقبال مصابي "أتوبيس المنيا"

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة يتفقد تجهيزات معهد ناصر لاستقبال مصابي "أتوبيس المنيا"

03:19 م الجمعة 26 مايو 2017

أحمد عماد راضي وزير الصحة والسكان

كتب - أحمد جمعة:

تفقد الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، التجهيزات الطبية بمستشفى معهد ناصر اليوم الجمعة؛ استعدادًا لاستقبال مصابي حادث استهداف 3 حافالات للأقباط بمحافظة المنيا.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطًا في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلًا و25 مصابًا وفقًأ لما أعلنته وزارة الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي سقوط 35 قتيلًا و15 مصابًا.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، لمصراوي، إنه تم رفع درجة الاستعداد بمعهد ناصر إلى الحالة القصوى، فيما يتواجد الدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعايات الحرجة، للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للضحايا.

وذكر الدكتور هاني راشد مدير مستشفى معهد ناصر، لمصراوي، إنه تم تجهيز غرف العمليات و٧ أسرة رعاية و٣٠ سريرًا لاستقبال ضحايا الحادث.

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