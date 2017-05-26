الخارجية الألمانية: مدى الثقة في الإدارة الأمريكية "لم يتغير"

برلين - (د ب أ):

أكدت وزارة الخارجية الألمانية، أنها لا ترى منحنى في العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة عقب قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلا أنها اعترفت بأن التعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشوبه الغموض.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين اليوم الجمعة، إن مدى الثقة في الإدارة الأمريكية "لم يتغير"، مضيفا أن هناك "على المستوى السياسي علاقات عمل فعالة على نحو جيد ومفعمة بالثقة"، مشيرا في المقابل إلى وجود "بعض الأمور التي يصعب التنبؤ بها".

وأضاف المتحدث أن ممثلي الحكومة الأمريكية استشعروا أيضًا أمس خلال قمة الناتو بأن الرئيس ترامب "لا يمكن التنبوء بأفعاله أحيانا".

وكانت ترامب كرر على نحو مفاجئ بعبارات حادة انتقاداته بأنه يرى أن نفقات الكثير من شركاء الناتو على الدفاع ضئيلة.

ولم يعلق نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية جيورج شترايتر على تصريحات ترامب الأخيرة عن فائض الميزان التجاري الألماني.

وكان ترامب قال خلال محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في إشارة إلى فوائض الميزان التجاري الألماني إن هذا الأمر "سيء.. سيء للغاية".

وبحسب مجلة "دير شبيجل" وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانيتين، أثارت عبارة ترامب استياء كبيرا لدى الجانب الألماني.