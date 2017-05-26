روسيا والصين تعارضان نشر منظومات "ثاد" الأمريكية في كوريا الجنوبية
روسيا والصين تعارضان نشر منظومات "ثاد" الأمريكية في كوريا الجنوبية
03:26 م الجمعة 26 مايو 2017
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
موسكو – (أ ش أ):
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا والصين تصران على توفير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وتعارضان أية أعمال سلبية أو تصريحات تؤدي إلى التصعيد.
وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرة الصيني اليوم، الجمعة، في موسكو - "نحن نعارض أيضا نشر منظومات صواريخ "ثاد" في جمهورية كوريا الجنوبية تحت ذريعة المشكلة النووية في كوريا الشمالية"، مؤكدا أن الدولتان يؤيدان الإجراءات التي تعيق برنامج كوريا الشمالية النووي، ومع إمكانية التسوية السياسية للمشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية، موضحا أن موسكو وبكين تؤيدان بحزم نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة.
من جانبه، شدد وزير الخارجية الصيني وانج يي، على أن روسيا والصين تعارضان نشر منظومة الدرع الصاروخي الأمريكية "ثاد" في كوريا الجنوبية.
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