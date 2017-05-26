أخبار عاجلة

الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص -
البترول: «دانة غاز» الإماراتية تستعد لحفر بئر استكشافية جديدة بمنطقة «بلسم» -
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت -
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تدين حادث المنيا -
الذهب يستقر.. وعيار 24 يسجل 725 جنيهًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

روسيا والصين تعارضان نشر منظومات "ثاد" الأمريكية في كوريا الجنوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

روسيا والصين تعارضان نشر منظومات "ثاد" الأمريكية في كوريا الجنوبية

03:26 م الجمعة 26 مايو 2017

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو – (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا والصين تصران على توفير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وتعارضان أية أعمال سلبية أو تصريحات تؤدي إلى التصعيد.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرة الصيني اليوم، الجمعة، في موسكو - "نحن نعارض أيضا نشر منظومات صواريخ "ثاد" في جمهورية كوريا الجنوبية تحت ذريعة المشكلة النووية في "، مؤكدا أن الدولتان يؤيدان الإجراءات التي تعيق برنامج كوريا الشمالية النووي، ومع إمكانية التسوية السياسية للمشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية، موضحا أن موسكو وبكين تؤيدان بحزم نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الصيني وانج يي، على أن روسيا والصين تعارضان نشر منظومة الدرع الصاروخي الأمريكية "ثاد" في كوريا الجنوبية.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • روسيا: انضمام

    روسيا: انضمام "الناتو" للتحالف الدولي ضد "داعش" يهدف إلى إسقاط الأسد

    أخبار
  • رئيس المجلس الأوروبي يشير إلى أن ترامب

    رئيس المجلس الأوروبي يشير إلى أن " عاطفي " بشأن روسيا

    أخبار
  • الهند تفتتح أطول جسورها بين شمال شرق البلاد وولاية متنازع عليها

    الهند تفتتح أطول جسورها بين شمال شرق البلاد وولاية متنازع عليها

    أخبار
  • سيول توافق على اتصالات بين المدنيين الجنوبيين والشماليين

    سيول توافق على اتصالات بين المدنيين الجنوبيين والشماليين

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79%

    محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79%أخبار

  • هجوم مسلح على أتوبيس أثناء توجهه لدير الأنبا صموئيل بالمنيا

    هجوم مسلح على أتوبيس أثناء توجهه لدير الأنبا صموئيل بالمنياأخبار

  • السيسي يدعو إلى اجتماع أمني مصغر بعد استهداف أقباط المنيا

    يدعو إلى اجتماع أمني مصغر بعد استهداف أقباط المنياأخبار

  • "علقة موت" لسائق حاول اغتصاب عجوز على الطريق الزراعي في الشرقيةأخبار

  • الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث

    الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث "أتوبيس المنيا" إلى 26 قتيلًا وإصابة 25أخبار

  • السفارتان الأمريكية والألمانية حذرتا من هجوم إرهابي قبل يومين من حادث المنيا

    السفارتان الأمريكية والألمانية حذرتا من هجوم إرهابي قبل يومين من حادثأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أوكسفام: النهج المتشدد لقمة مجموعة السبع المتأثر بترامب بشأن الهجرة "فضيحة"

أوكسفام: النهج المتشدد لقمة مجموعة السبع المتأثر بترامب بشأن الهجرة "فضيحة"

كوريا الشمالية:طائرة جنوبية بدون طيار اخترفت مجالنا الجوي

كوريا الشمالية:طائرة جنوبية بدون طيار اخترفت مجالنا الجوي

مرتضى منصور لـ«السيسي»: الشعب كله وراك.. وسيبك من «عيال الفيسبوك»

مرتضى منصور لـ«السيسي»: الشعب كله وراك.. وسيبك من «عيال الفيسبوك»

السيسي يتلقى اتصالا من خادم الحرمين للتعازى في ضحايا حادث المنيا الإرهابي

السيسي يتلقى اتصالا من خادم الحرمين للتعازى في ضحايا حادث المنيا الإرهابي