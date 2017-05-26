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رسميًا.. الداخلية تكشف هوية مطلق النيران على ميدان الحصري

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مصراوي Masrawy

رسميًا.. الداخلية تكشف هوية مطلق النيران على ميدان الحصري

03:18 م الجمعة 26 مايو 2017

رسميًا.. الداخلية تكشف هوية مطلق النيران على ميدان الحصري

وزارة الداخلية

كتب ـ محمد الصاوي و علاء عمران:

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني، أنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات واقعة إصابة الطالب يوسف سامح العربى سن 14 بطلق نارى بالرأس حال تواجده بميدان الحصرى بدائرة قسم شرطة أكتوبر ، وكذا إصابة الطالبة، دعاء محمد قاعود، 22 سنة، حال تواجدها فى نفس التوقيت بالقرب من مكان الواقعة.

وأضاف مسئول مركز الإعلام الأمني، في بيان له، حصل مصراوي على نسخة منه، اليوم الجمعة، أن التحريات من خلال جمع المعلومات أشارت إلى قيام بعض الأشخاص وفى توقيت متزامن للحادث بإطلاق أعيرة نارية أثناء حفل خطوبة أعلى سطح أحد العقارات بدائرة القسم بمنطقة متاخمة لمكان الحادث، خاص بالمدعو/ زياد .م . ف. م سن 22 طالب بكلية التجارة، ومقيم بدائرة مركز طامية – الفيوم.

وتابع البيان، بإستكمال الفحص وإجراء معاينة لمحيط العقار محل الحفل عثر على عدد من أظرف الطلقات الفارغة لبندقية آلية عيار 7,62×39، حيث أمكن التوصل إلى بعض الشهود والذين أكدوا ما جاء بالتحريات حول إقامة الحفل فى توقيت معاصر لتوقيت إصابة المذكورين وقيام بعض الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية إبتهاجاً بحفل الخطوبة.

وأكد البيان، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو "زياد . م "، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات؛ اعترف بقيامة وشخصين آخرين بإطلاق الأعيرة النارية من بنادق آلية كانت بحوزتهم أثناء الحفل المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وتكثيف الجهود لضبط الأخرين.

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