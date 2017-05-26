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لجنة المسابقات تقترح موعد انطلاق الدوري

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لجنة المسابقات تقترح موعد انطلاق الدوري لجنة المسابقات تقترح موعد انطلاق الدوري

التحرير

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كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أنه حدد موعد انطلاق الدوري في الموسم الجديد، من خلال مقترح قدمه للمهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة.

وقال عامر في تصريحات صحفية، إنه اقترح انطلاق الدوري يوم 10 سبتمبر المقبل، مع تأجيل لقاءات الأهلي والزمالك وسموحة بسبب مشاركتهم الأفريقية.

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وتابع أنه عندما تواصل مع الجهاز الفني لمنتخب ، أكد له المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، أنه لايفرق معه انطلاق الدوري قبل أو بعد مباراتي أوغندا في تصفيات كأس العالم.

كما طلبت لجنة المسابقات، إقامة لقاء السوبر في الموسم المقبل بين الدورين، أسوة بما حدث الموسم الحالي، وبررت لجنة المسابقات طلبها بصعوبة إقامة السوبر قبل انطلاق الموسم الحالي، نظرًا لطلب الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب إقامة اللقاء عقب مباراتي أوغندا في تصفيات كأس العالم.

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التحرير

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