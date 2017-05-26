متعب يتألق في تدريبات الأهلي.. وكوليبالي يواصل الغياب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

خصص حسام البدرى المدير الفني للأهلي، فقرة خلال مران الفريق الصباحي للعرضيات استعدادًا لمباراة مصر المقاصة.

وشارك جميع اللاعبين خلال هذه الفقره بعد انتظم اللاعبين الأساسيين في المران الجماعي.

ولليوم الثاني على التوالي، غاب اللاعب سليمان كوليبالي مهاجم الفريق الأول بالنادي عن مران الفريق.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالأهلي، وقع عقوبه أمس، على اللاعب بعد سفره إلى لندن دون إذن مسبق.

وشهد مران الفريق، تقسيمه قوية بعد مشاركة جميع اللاعبين الأساسين استعدادًا لمباراة مصر المقاصة.

شاهد أيضا

وتألق خلال التقسيمه كل من أحمد فتحي، وأحمد ياسر ريان، وعماد متعب، وفوزي الحناوي، وسعد سمير.

وسجل متعب هدفًا خلال المران بالإضافة لصناعة آخر، في ظل غياب زميله بالفريق سليمان كوليبالي، الذي غادر إلى لندن دون إذن.

كما أدى مروان محسن، مهاجم الفريق، تدريباته التأهيلية داخل "الجيم" على هامش المران، ولم يظهر مروان في التدريبات البدنية.

ويستعد الأهلى لمباراة مصر المقاصة في الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم الأثنين المقبل، على ملعب الجيش بالسويس.