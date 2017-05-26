"شرف" يُدين حادث المنيا.. ويؤكد: مصر ستقضي على الإرهاب
"شرف" يُدين حادث المنيا.. ويؤكد: مصر ستقضي على الإرهاب
03:10 م الجمعة 26 مايو 2017
الدكتور عصام شرف
كتب- حازم أبو النور:
أدان الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الجمعة بمحافظة المنيا.
وتقدم شرف بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث الإرهابي الإجرامي، الذي لادين له، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
وأكد رئيس الوزراء الأسبق، في تصريحات لمصراوي، عزم الدولة على القضاء على مثل هذه الأعمال الإرهابية، واجتثاث الإرهاب الأسود من جذوره مع تضامن المجتمع الدولي والتعاون في ذلك.
وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطًا في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلًا و25 مصابًا وفقًأ لما أعلنته وزارة الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي سقوط 35 قتيلًا و15 مصابًا.
وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، فيما تم نشر مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.
وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى انعقاد اجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم نقل المصابين لمستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، بينما نقل بعضهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الكنيسة القبطية تتطالب بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحد الحوادث الإرهابية
-
عضو ائتلاف دعم مصر: سيتم مساءلة الحكومة حول ملابسات حادث المنيا
-
ناشط: مصرع 10 عمال كانوا في طريقهم للعمل بـ"دير المنيا"
-
سكرتير "الملي السكندري" تعليقا على هجوم المنيا: "بندفع فاتورة ملناش
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
هجوم أتوبيس "أقباط المنيا".. (تغطية خاصة)أخبار
-
"علقة موت" لسائق حاول اغتصاب عجوز على الطريق الزراعي في الشرقيةأخبار
-
فيديو.. الحضري رفضت خطوبة كهربا من ابنتي.. واللاعب يرد :"مش حجيب فيكرياضة
-
الحكومة تبدأ بيع أرض المعارض ومسرح البالون للمستثمرين العام المقبلأخبار
-
حقيقة حذف مشهد محمود حميدة ب"الملابس الداخلية" من برومو "رامز تحتفنون
-
كوليبالي لسيد عبد الحفيظ: سافرت إلى لندن وسأخبرك الأسباب لاحقًارياضة