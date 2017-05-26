"شرف" يُدين حادث المنيا.. ويؤكد: مصر ستقضي على الإرهاب

كتب- حازم أبو النور:

أدان الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الجمعة بمحافظة المنيا.

وتقدم شرف بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث الإرهابي الإجرامي، الذي لادين له، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد رئيس الوزراء الأسبق، في تصريحات لمصراوي، عزم الدولة على القضاء على مثل هذه الأعمال الإرهابية، واجتثاث الإرهاب الأسود من جذوره مع تضامن المجتمع الدولي والتعاون في ذلك.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطًا في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلًا و25 مصابًا وفقًأ لما أعلنته وزارة الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي سقوط 35 قتيلًا و15 مصابًا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، فيما تم نشر مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى انعقاد اجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم نقل المصابين لمستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، بينما نقل بعضهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.