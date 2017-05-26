أخبار عاجلة

الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص -
البترول: «دانة غاز» الإماراتية تستعد لحفر بئر استكشافية جديدة بمنطقة «بلسم» -
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت -
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تدين حادث المنيا -
الذهب يستقر.. وعيار 24 يسجل 725 جنيهًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"شرف" يُدين حادث المنيا.. ويؤكد: مصر ستقضي على الإرهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"شرف" يُدين حادث المنيا.. ويؤكد: ستقضي على الإرهاب

03:10 م الجمعة 26 مايو 2017

الدكتور عصام شرف

كتب- حازم أبو النور:

أدان الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الجمعة بمحافظة المنيا.

وتقدم شرف بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث الإرهابي الإجرامي، الذي لادين له، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد رئيس الوزراء الأسبق، في تصريحات لمصراوي، عزم الدولة على القضاء على مثل هذه الأعمال الإرهابية، واجتثاث الإرهاب الأسود من جذوره مع تضامن المجتمع الدولي والتعاون في ذلك.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطًا في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلًا و25 مصابًا وفقًأ لما أعلنته وزارة الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي سقوط 35 قتيلًا و15 مصابًا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، فيما تم نشر مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس عبد الفتاح ، إلى انعقاد اجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم نقل المصابين لمستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، بينما نقل بعضهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الكنيسة القبطية تتطالب بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحد الحوادث الإرهابية

    الكنيسة القبطية تتطالب بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحد الحوادث الإرهابية

    أخبار
  • عضو ائتلاف دعم مصر: سيتم مساءلة الحكومة حول ملابسات حادث المنيا

    عضو ائتلاف دعم مصر: سيتم مساءلة حول ملابسات حادث المنيا

    أخبار
  • ناشط: مصرع 10 عمال كانوا في طريقهم للعمل بـ

    ناشط: مصرع 10 عمال كانوا في طريقهم للعمل بـ"دير المنيا"

    أخبار
  • سكرتير

    سكرتير "الملي السكندري" تعليقا على هجوم المنيا: "بندفع فاتورة ملناش

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • هجوم أتوبيس

    هجوم أتوبيس "أقباط المنيا".. (تغطية خاصة)أخبار

  • "علقة موت" لسائق حاول اغتصاب عجوز على الطريق الزراعي في الشرقيةأخبار

  • فيديو.. الحضري رفضت خطوبة كهربا من ابنتي.. واللاعب يرد :

    .. الحضري رفضت خطوبة كهربا من ابنتي.. واللاعب يرد :"مش حجيب فيكرياضة

  • الحكومة تبدأ بيع أرض المعارض ومسرح البالون للمستثمرين العام المقبل

    الحكومة تبدأ بيع أرض المعارض ومسرح البالون للمستثمرين العام المقبلأخبار

  • حقيقة حذف مشهد محمود حميدة ب

    حقيقة حذف مشهد محمود حميدة ب"الملابس الداخلية" من برومو "رامز تحتفنون

  • كوليبالي لسيد عبد الحفيظ: سافرت إلى لندن وسأخبرك الأسباب لاحقًا

    كوليبالي لسيد عبد الحفيظ: سافرت إلى لندن وسأخبرك الأسباب لاحقًارياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - يد الإرهارب تختال أرواح مصريين ابرياء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك

الأخبار - يد الإرهارب تختال أرواح مصريين ابرياء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك

8 الصبح - حوار مع أ/سامح عيد حول إستراتيجية الحركات المتطرفة التى تغذي الإرهاب فى مصر

8 الصبح - حوار مع أ/سامح عيد حول إستراتيجية الحركات المتطرفة التى تغذي الإرهاب فى مصر

الحكومة الفلسطينية تدعو إلى إنهاء الانقسام ومواصلة الجهد لتحرير جميع الأسرى

الحكومة الفلسطينية تدعو إلى إنهاء الانقسام ومواصلة الجهد لتحرير جميع الأسرى

الرئيس الصيني يؤكد دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب

الرئيس الصيني يؤكد دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب