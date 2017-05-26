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عضو ائتلاف دعم مصر: سيتم مساءلة الحكومة حول ملابسات حادث المنيا

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مصراوي Masrawy

عضو ائتلاف دعم : سيتم مساءلة حول ملابسات حادث المنيا

03:08 م الجمعة 26 مايو 2017

عضو ائتلاف دعم مصر: سيتم مساءلة الحكومة حول ملابسات حادث المنيا

النائب محمد أبو حامد

كتبت- مروة شوقي:

طالب النائب محمد أبو حامد، عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، الجمعة، برفع درجة التأهب لمتابعة الثغرات والأماكن والطرق والمنشآت المستهدفة وتأمينها بالعدد الكافي من القوات الأمنية.

وأدان أبو حامد، الهجوم الذي استهدف اتوبيسًا يقل أقباطًا بالمنيا، لافتًا إلى أن الحادث استمرار للحوادث الارهابية التي تستهدف الشعب المصري.

وأضاف أبوحامد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، "نحن في حالة طوارىء فيجب تفعيل الآليات التي تساعد على التصدي للجماعات الارهابية لأن المجتمع مستهدف وأي عملية يتم تنفيذها يدفع عدد ضخم من المواطنين أرواحهم فيها".

وأشار إلى أن مهمة الدولة تأمين الطرق المؤدية إلى الأديرة والكنائس، مضيفًا: "من الواضح أن أي ثغرة موجودة سيتم استغلالها لاستهداف الشعب المصري، وعلى الأجهزة المعنية للتعجيل بالكشف عن الجهات المتورطة ومحاكمتها".

وأكد عضو الإئتلاف الأكبر في مجلس النواب: "سيتم مساءلة الحكومة عن ملابسات الواقعة داخل المجلس، وإذا كان هناك تقصير يتم التعامل معه، ويتم التنبيه أن الطرق المؤدية للأديرة شأنها شأن الأديرة والكنائس ذاتها في التأمين".

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلًا و15 مصابا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

ودعا الرئيس عبد الفتاح لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن المصابين نقلوا لمستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، وبعضهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.​

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