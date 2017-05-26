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ناشط: مصرع 10 عمال كانوا في طريقهم للعمل بـ"دير المنيا"

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مصراوي Masrawy

ناشط: مصرع 10 عمال كانوا في طريقهم للعمل بـ"دير المنيا"

03:05 م الجمعة 26 مايو 2017

جون بشرى

كتب – عبد الله قدري:

قال جون بشرى، الناشط القبطي بمحافظة المنيا، إن ضحايا حادث استهداف "ميكروباص"، وسيارة ربع نقل، تقل عمالًا بالمنيا راح ضحتيه ما لايقل عن 26 مواطنًا.

وأضاف بشرى في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، إن الضحايا منهم 10 من عمال حرفيين يعملون داخل دير الأنبا صموئيل، كانوا يستقلون سيارة ربع نقل لآداء عملهم داخل الدير والتقوا مع خط سير "ميكروباص" الرحلة الدينية المخصصة للدير.

ولفت إلى أن ضحايا حادث المنيا كانوا من محافظتين بني سويف والمنيا، حيث أن من بين ضحايا الرحلة الدينية زوارًا من مركز الفشن بمحافظة بني سويف، وآخرين من رحلة كنيسة السيدة العذراء بمركز بني مزار – المنيا، بينما كان عمال الدير من مغاغا – دير الجرنوس.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلًا و15 مصابا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

ودعا الرئيس عبد الفتاح لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن المصابين نقلوا لمستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، وبعضهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.​

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