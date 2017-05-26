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الحكومة تدين حادث المنيا.. وتؤكد: عازمون على التصدي للأعمال الإرهابية​

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مصراوي Masrawy

تدين حادث المنيا.. وتؤكد: عازمون على التصدي للأعمال الإرهابية​

03:05 م الجمعة 26 مايو 2017

الحكومة تدين حادث المنيا.. وتؤكد: عازمون على التصدي للأعمال الإرهابية​

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب محمد غايات:

أدان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حادث الهجوم على أتوبيس أقباط المنيا الذي وقع صباح الجمعة، مقدمًا التعازي في ضحايا الحادث متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، عزم الدولة حكومة وشعبا على التصدي بكل قوة لتلك الأفكار والأعمال الإرهابية والقضاء عليها ومواصلة تنفيذ عمليات البناء والتنمية.

وشدد إسماعيل، على جبن وخسة تلك الأعمال الإرهابية والتي تستهدف النيل من أمن واستقرار الوطن، وعلى أن مرتكبي تلك الأعمال لن ولم ينجحوا في شق النسيج الوطني.

وأوضح البيان، أن رئيس مجلس الوزراء أجرى عدة اتصاﻻت هاتفية مع مجموعة من الوزراء المعنيين لمتابعة تداعيات الحادث واﻻطمئنان على توافر كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات المختلفة، موجها بسرعة اتخاذ اﻻجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث وكذا العمل على سرعة تتبع الجناة والقبض عليهم.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلا و25 مصابا بحسب وزارة الصحة.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

ودعا الرئيس عبد الفتاح لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

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