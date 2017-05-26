محافظ البحر الأحمر: منفذو هجوم المنيا سيلحقهم الخزي والعار

البحر الأحمر. أحمد عوض

ببالغ الحزن والأسى، نعى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، شهداء مصر من الأقباط الذين راحوا ضحية الهجوم علي أتوبيس رحلات وسيارتين خاصين بالأقباط صباح اليوم الجمعة، كانوا متجهين لزيارة دير الأنبا صموئيل بالظهير الصحراوي الغربي في المنيا.

وأكد عبد الله أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وإنما يهدف إلى ترويع المواطنين الآمنين وزعزعة الاستقرار، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ومتمنيًا لجميع المصابين الشفاء العاجل.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن تلك الأعمال لن تنال من وحدة أبناء مصر مهما حاول مثيرو الفتنة، وستظل مصر قوية بأبنائها كنسيج واحد، ولن يزيد هذا الحادث المصريين إلا تماسكًا وترابطً لاجتثاث جذور الإرهاب والتطرف، مضيفاً بأن منفذي الحادث الإجرامي سيلحقهم العار والخزي والعقاب من الله.

كان أتوبيس وعدد من السيارات تقل مواطنين أقباطًا من محافظتي بني سويف والمنيا، قد تعرضت لاعتداء، صباح اليوم الجمعة، من قِبل مسلحين مجهولين، على طريق دير "الأنبا صموئيل المعترف"، أقصى شمال غرب محافظة المنيا.