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الكنيسة عن هجوم المنيا: اعتداء آثم.. نأمل في اتخاذ إجراءات صارمة

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الكنيسة عن هجوم المنيا: اعتداء آثم.. نأمل في اتخاذ إجراءات صارمة الكنيسة عن هجوم المنيا: اعتداء آثم.. نأمل في اتخاذ إجراءات صارمة

التحرير

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علقت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، على حادث إطلاق النيران على حافلات أقباط كانت في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بمحافظة المنيا، ووصفته بـ"الاعتداء الآثم".

أضاف بيان الكنيسة: "نواسي كل هذه الأسر المجروحة ونتألم مع كل الوطن لهذا العنف والشر الذي يستهدف قلب ووحدتنا الوطنية التي هي أثمن ما نملكه".

ووفقًا لما جاء في البيان، قدرت الكنيسة سرعة استجابة المسؤولين والتعامل مع الحادث، متابعة: "نأمل في اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لتفادي خطر هذه الحوادث التي تشوه صورة مصر وتتسبب في آلام العديد من المصريين".

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وكان مسلحون أطلقوا النيران على حافلتين رحلات وشاحنة صغيرة، يستقلهم أقباط من الأطفال والكبار، وكانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل بمركز مغاغة في محافظة المنيا.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد القتلى بلغ 26 شخصًا، و75 جريحًا، أغلبهم من الأطفال.

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التحرير

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