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الإمارات تستنكر حادث المنيا: جريمة إرهابية ونقف مع مصر صفًّا واحدًا

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الإمارات تستنكر حادث المنيا: جريمة إرهابية ونقف مع مصر صفًّا واحدًا الإمارات تستنكر حادث المنيا: جريمة إرهابية ونقف مع مصر صفًّا واحدًا

التحرير

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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أقباط المنيا، واصفًا الحادث بـ"الجريمة الإرهابية النكراء".

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، تضامن الإمارات مع ، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذا العمل الإجرامي الخبيث، واصفة هذه العملية بأنها جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للإرهاب والإرهابيين.

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ودعت الإمارات "دول العالم كافة إلى الوقوف صفًّا واحدًا من أجل اجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدف إلى تدمير المجتمعات، ونشر الفوضى، وبث روح الصراع والفرقة بين أبناء الوطن الواحد".

كان مجهولون يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعي قد أطلقوا النيران بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عددًا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوة، أسفر عن مقتل 26 مواطنًا وإصابة 27 آخرين.

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